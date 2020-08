Jonge zwemmer verdronken in zee bij Zuiderstrand

Een in de problemen geraakte zwemmer is vandaag overleden. Dat bevestigt de Haagse politie. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer tevergeefs, vanmiddag rond 13.00 uur op het Zuiderstrand.

Op het Zuiderstrand landde rond één uur een traumahelikopter om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden. Volgens locoburgemeester Hilbert Bredemeijer gaat het om een jongere.

Vermiste zwemmer bij Monster

Ook is er een zwemmer bij Monster al urenlang vermist. Reddingwerkers hebben urenlang met man en macht op zoek naar de man. Hij werd rond 15.00 uur voor het laatst gezien in de zee ter hoogte van surfschool WestBeach bij Monster. Een keten van reddingwerkers en andere mensen hebben het water voor een groot deel afgezocht, maar nog niets gevonden. Naast boten van de KNRM is ook een helikopter ingezet om naar de man te zoeken.

Volledig scherm De zoektocht bij Monster © VR Press

De reddingsbrigades van de Haagse en Westlandse stranden hebben deze middag hun handen vol aan het redden van zwemmers. In het begin van de middag werd de code rood afgegeven, een negatief zwemadvies vanwege levensgevaarlijke stromingen. Ook werd er om half vijf een NL-Alert verstuurd.Toch trekken lang niet alle strandgangers zich iets aan van de waarschuwing. Volgens een woordvoerder zijn er al tientallen mensen, die te ver de zee ingingen, gered.

Quote Bij de strandop­gan­gen moeten soms eerst scooters en fietsen worden weggehaald die de doorgang voor hulpdien­sten versperren Woordvoerder reddingsbrigade Den Haag

,,De stroming en de wind die is opgestoken veroorzaken een zeer verraderlijke zee”, aldus de zegsman van de reddingsbrigade in Den Haag. ,,Op het strand is het enorm druk. Hulpdiensten komen maar met moeite tussen de mensen door. Bij de strandopgangen moeten soms eerst scooters en fietsen worden weggehaald die de doorgang voor hulpdiensten versperren.” Wie toch in het water verkoeling wil zoeken, doet er verstandig aan maar ‘tot de knieën’ te gaan.

Volledig scherm De traumahelikopter landde rond vier uur voor de tweede keer, ditmaal voor een reanimatie van een drenkeling op het strand bij Kijkduin. © Regio 15

De traumahelikopter landde rond vier uur voor de tweede keer op een Haags strand, ditmaal voor een reanimatie van een drenkeling op het strand bij Kijkduin. Volgens getuigen was de zwemmer in de problemen geraakt in zee en hebben zij de reddingsbrigade gealarmeerd. De man is met behulp van een jetski uit zee gehaald en in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis overgebracht.

