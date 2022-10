Jongeman overvalt avondwinkel Bella, schreeuwt tegen eigenaar en neemt spullen mee

De man stapte even na 18.00 uur de winkel binnen, sprong achter de toonbank en schreeuwde naar de eigenaar. ,,Hij nam verschillende spullen mee uit de winkel en sloeg op de vlucht”, meldt de politie woensdag.



De agenten zijn zowel bij de avondwinkel als in de omgeving op zoek gegaan naar de verdachte, maar hebben hem niet meer aangetroffen.



De verdachte is een tengere man van ongeveer 1.75 meter lang. ,,Hij droeg een zwarte jas en een zwarte broek.” Tijdens de overval droeg hij een capuchon over zijn hoofd. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.



Het is niet de eerste keer dat de zaak wordt getroffen. De winkel was in november 2019 en juli 2020 ook al doelwit van een overval.