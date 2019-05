Jongemannen die badmeesters bedreigden en sloegen voorgeleid

De jongens zitten sinds woensdag vast, nadat ze in het bad tijdens het vrij-zwemmen de boel op stelten zetten. De twee badmeesters spraken rond 20.00 uur een grote groep jongeren aan die in het water overlast gaven. De vijf jongemannen vielen daarna de badmeesters aan. Er vielen rake klappen. Een van hen werd bedreigd met een mes. Het mes werd later teruggevonden in een prullenbak.



Op het geweldincident werd in Den Haag grimmig en met grote afkeuring gereageerd. De gemeente deed aangifte en noemde het incident ontoelaatbaar. Groep de Mos pleitte voor een levenslang verbod in de zwembaden van de stad.



