Jongemannen horen maanden cel tegen zich eisen voor bezit vals geld

Video Van Zanen spreekt Den Haag toe: ‘We zien dat het op veel plekken te druk wordt, dat is niet de bedoeling’

10:20 In de binnenstad, het strand en op de markt. Overal wordt het weer drukker in Den Haag en dat is niet de bedoeling, zegt burgemeester Jan van Zanen in een videoboodschap. Hij roept Hagenaars op om, ook in de vakantieperiode en met het lekkere weer, zich aan de landelijke coronamaatregelen te houden.