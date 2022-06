Jongen (13) gespot met ‘vuurwapen’ op klaarlichte dag

Een jongen van 13 jaar is gisteren aangehouden nadat hij was gezien met een mogelijk vuurwapen. Hij zou het wapen tegen het hoofd van een andere jongen hebben gezet.

Bij de politie kwam om 12.30 uur een melding binnen dat er in de omgeving van de Laan van Meerdervoort een groepje jongens was gezien waarvan één een vuurwapen bij zich zou hebben. ,,Ook zou deze jongen het wapen tegen het hoofd van een andere jongen hebben gezet”, legt de politie vandaag uit. ,,Omdat het vermoedelijk om scholieren ging, zijn agenten naar de scholen in de omgeving gegaan.”

Balletjespistool

De jongen werd uiteindelijk op basis van het signalement in zijn woning aangehouden. In het huis werd een balletjespistool gevonden. ,,Hoewel het balletjespistool in dit geval niet verboden is, tenzij je er een bedreiging mee pleegt, neemt de politie in het geval van dergelijke meldingen geen enkel risico. Wanneer een melding binnenkomt van een vuurwapen, wordt zo’n melding direct opgepakt volgens de protocollen van een vuurwapenmelding.”

De politie geeft aan dat het voor een agent op straat lastig is om bij zo’n melding in te schatten of het om een echt of nep wapen gaat.

