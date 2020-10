Jongen (13) naar brandwondencentrum na bekogeling met vuurwerk in Den Haag

van wieg tot graf De onoffi­ciële stadsdich­ter van Zoetermeer: Johanna was een lokale beroemd­heid

19 oktober Ze was de stads-dichter van Zoetermeer die dichtte over nieuwe wijken en het lokale nieuws. Johanna luchtte ook haar hart over haar vader en de koningin die ze maar niet vergeven kon. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Johanna W.P. Hell (9 november 1931 – 24 september 2020)