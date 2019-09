Jongen (14) zit vast om openlijke geweldpleging met de dood tot gevolg

Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Of er een daadwerkelijk verband is, wordt nog altijd onderzocht. Het is niet duidelijk wanneer daarover uitsluitsel wordt gegeven.

De puber zit sinds woensdag vast. De politie meldde toen dat hij was aangehouden om de mishandeling van de Hagenaar. Het verschil met de officiële verdenking nu is dat het Openbaar Ministerie ervan uitgaat dat er meer daders in het spel zijn. Ook hoeft het OM niet te bewijzen wie er daadwerkelijk geslagen heeft, zoals bij mishandeling wel het geval is.

Vrijdag meldden zich nog eens vier jongeren op het politiebureau voor de mishandeling van de Hagenaar in het Statenkwartier. Zij worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die verder beslist over hun voorarrest.

Op adem

Na een afspraak bij de fysiotherapeut aan de Willem de Zwijgerlaan werd Schoonhoven afgelopen maandag mishandeld. Zijn bril was kapot en in elk geval zijn neus bloedde. De 71-jarige kwam daarna op adem in de praktijk en werd door de fysiotherapeut geholpen. Vervolgens liep de mishandelde man naar huis, waarna hij thuis in elkaar zakte. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis. Woensdag maakte de 14-jarige jongen zich bij de politie bekend.

Ondernemers en bewoners aan de Willem de Zwijgerlaan vertelden al snel dat de winkelstraat last heeft van scholieren die intimiderend gedrag vertonen en daar rondhangen. Bij de Albert Heijn die drie maanden geleden de deuren opende, werd het gedrag van groepjes jongeren niet als hinderlijk ervaren.