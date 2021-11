Jongen (15) geeft zich maanden na gewapende overval op snackbar zelf aan bij politie

Golfbrekers Van stand bouwen naar tuinhuis­jes: ‘Mensen zoeken een mooie en rustige werkplek’

Een stand bouwen tijdens de lockdown. Een dergelijke activiteit lijkt even kansrijk als de verkoop van schaatsen tijdens een hittegolf. Want beurzen en congressen zijn er amper geweest sinds de start van de pandemie. Het is een flinke domper voor Interart, het Westlandse bedrijf dat gespecialiseerd is in interieurbouw, akoestiek, standbouw en decorbouw. Een oplossing diende zich al snel aan. ,,We zijn tuinhuizen gaan bouwen. Vooral voor mensen die mede vanwege de pandemie een mooie en rustige werkplek zoeken."

22 november