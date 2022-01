Jongen (15) opgepakt voor gewapende overval van supermarkt in winkelcentrum

Hoe drugsver­sla­ving ook in Den Haag voor criminali­teit en overlast ging zorgen

Na Amsterdam krijgt ook Den Haag vanaf de jaren 70 te maken met jongeren die verslaafd raken aan heroïne. Het Gemeentearchief zit vol foto’s van invallen in panden waar wordt gedeald of gebruikt, het klemrijden van een handelaar op het Rijswijkseplein in 1976, aanhouding van zes man in de Gerard Doustraat in 1980. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een bloederig verleden.

13 januari