Jongen (15) opgepakt voor mishandeling, 33 jarige Hagenaar ernstig gewond naar ziekenhuis

Duik in Franse grot loopt fataal af voor Nederlan­der (60): ‘Zijn maat moest hem achterla­ten’

Een 60-jarige duiker uit De Lier (Westland) is zondag om het leven gekomen toen hij met een vriend aan het duiken was in een grot in Frankrijk. De twee waren met een groep van in totaal vijf vrienden op duikvakantie in de buurt van Marcilhac-sur-Célé, een bekende duiklocatie. Het was volgens de broer van de overleden duiker de eerste grot waarin ze gingen duiken. ,,Het moet iets fysieks geweest zijn.”

7:13