Jongen (15) zwaargewond na steekpartij in avondwinkel op Beresteinlaan in Den Haag

De steekpartij vond dinsdagavond omstreeks 20.30 uur plaats. De jongen werd in de avondwinkel in zijn rug gestoken. Vervolgens is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Later die avond meldde een verdachte zich op het politiebureau. In en rondom de supermarkt werden getuigenverklaringen afgenomen, maar de politie is op zoek naar nog meer verdachten en vraagt getuigen zich te melden. Er is nog geen signalement bekend van de verdachten.