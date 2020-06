Jongen (16) in grijs trainingspak gezocht voor steekpartij in Jan Romeinstraat

Wie 100 wordt of 60 jaar getrouwd is, verdient een feestje: ‘Komst van de burgemees­ter is 'n eer’

17:04 Een hand, drie zoenen en een grote bos bloemen. Een half jaar geleden zou niemand daarvan opkijken. Wie de honderd jaar bereikt of 60 jaar getrouwd is, verdient een feestje. Gebruikelijk is ook dat de (loco)burgemeester iets van zich laat horen. Veel gemeenten hebben de jubileumbezoekjes tijdelijk afgeblazen vanwege corona. Wel wordt een bos bloemen en een brief thuis gestuurd.