Jongen (17) die Armando (26) doodstak omdat hij ‘te weinig zakgeld kreeg’ hoort achttien maanden eisen

Familie doodgesto­ken Armando opgelucht dat verdachte (16) is opgepakt: ‘Waarom heeft hij hem dit aangedaan?’

31 maart De familie van de doodgestoken Armando (26) is ‘blij’ en ‘opgelucht’ dat er na wekenlange onzekerheid een verdachte is aangehouden. Een 16-jarige jongen heeft zich gemeld bij de politie nadat beelden van de verdachte dinsdagavond in opsporingsprogramma’s zijn getoond.