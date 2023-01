Jongen (18) opgepakt voor overval in Voorschoten waarbij bewoner (62) zwaargewond raakte

OM eist 3 jaar cel tegen man (22) die me­ga-explosief in Delftse flat legde: ‘Wist niet dat het zó gevaarlijk was’

Justitie eist drie jaar celstraf tegen Jordan do R. voor een poging tot het laten ontploffen van een bom aan de Vulcanusweg in Delft. De 22-jarige Rotterdammer gaf woensdag aan de rechter toe dat hij in mei vorig jaar een explosief voor de deur van een woning in de galerijflat heeft neergelegd. ,,Dat het zó gevaarlijk was, dat wist ik niet.”

26 januari