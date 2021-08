Jongen aangehouden voor brandstichting speeltoestel in Bohemen en Meer en Bos

Airbnb mag weer in Den Haag, maar niet te vaak: boete kan hoog oplopen

30 juli Je appartement op Scheveningen via Airbnb verhuren, een kamer in het oude centrum, of een bovenwoning in het Zeeheldenkwartier? Na een totaalverbod in Den Haag, mag het vanaf maandag weer. Maximaal 30 dagen per jaar, anders kunnen boetes oplopen tot 10.000 euro.