Jongen aangereden door snorfietser in Voorburg

Pandbriga­de ontdekt 44 armetieri­ge illegale slaapplek­ken in Theresia­kerk

18:13 De politie en de gemeente hebben in de Theresiakerk en in de parochiewoning van de kerk 44 illegale slaapplaatsen voor arbeidsmigranten ontdekt. De bedden stonden in provisorisch getimmerde kamertjes. Ze betaalden er 100 euro per week voor. De kerk had het leegstandsbeheer uit handen gegeven.