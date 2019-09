Jongen beroofd met steekwapen in parkeergarage

Blokje rond Grote stevige, gecastreer­de reu viel met zijn neus in de boter toen een Haags stel hem adopteerde

18:19 Groot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week de nog maar negen maanden oude Moby.