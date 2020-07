Jongen gewond bij straatroof in Monstersestraat

Impasse tussen Rijk en stichting over renovatie Vredespa­leis

23:18 Er is nog geen akkoord over de renovatie van het Vredespaleis in Den Haag, waar onder andere het Internationaal Gerechtshof (IGH) en het Permanente Hof van Arbitrage (PHA) zetelen. Het Rijk wil hier graag 150 miljoen euro voor uittrekken, met als voorwaarde dat het Vredespaleis dan eigendom wordt van de Staat. De Carnegie Stichting, die het Vredespaleis beheert, ziet daar niets in.