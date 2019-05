Jongen gewond geraakt bij vechtpartij in Leidschendam

Barbara opent vierde Burn Out Poli: ‘Er zijn steeds meer mensen die altijd maar blijven dóórgaan’

15:05 Twaalf jaar geleden opende ze in Voorburg haar eerste Burn Out Poli. Binnen­kort opent Barbara Kok haar vierde kliniek. Want: ,,Er zijn steeds meer mensen die altijd maar blijven dóórgaan.’’