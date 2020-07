Jongen gewond na steekpartij bij Laan van Wateringse Veld

Coffeeshop in Weimars­traat drie maanden dicht om schietpar­tij

19:08 Coffeeshop Galaxy aan de Weimarstraat in Den Haag moet drie maanden dicht. Dat meldt de gemeente Den Haag, die tot dat besluit kwam na een schietpartij bij de coffeeshop in de buurt. Volgens de gemeente hield de schietpartij ‘direct verband met het conflict dat in de coffeeshop had plaatsgevonden'.