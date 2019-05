Jongen neergestoken door vechter die hij probeerde te helpen

Het slachtoffer zag die avond dat er mensen aan het vechten waren en besloot in te grijpen. ,,Ik zag een jongen op de grond liggen. Iedereen ging weg”, blikt hij eerder vanavond terug in het opsporingsprogramma Team West. ,,Ik wilde die jongen optillen. Toen heeft hij mij twee keer gestoken.”



Hij had in eerste instantie niet door dat hij was neergestoken, tot hij bloed zag stromen. De dader maakte zich uit de voeten, maar is later die avond opgepakt. Het gaat om een 17-jarige jongen.



De steekwond van het slachtoffer was niet diep en hij houdt er geen blijvend letsel aan over. De mentale klap bleek groter. ,,Ik ging niet meer naar school. Het gaat nu wel beter, maar ik durf nog niet naar buiten te gaan.”



Hoewel de dader is aangehouden, doet de politie alsnog een oproep om getuigen te spreken krijgen. ,,We hebben het idee dat veel meer mensen de vechtpartij en later ook dat steekincident hebben gezien en misschien wel hebben gefilmd”, stelt een politiewoordvoerder.



