Jongen op bezorgscooter gewond doordat hij met benen bekneld zit bij aanrijding met tram

‘Teruggave koloniale roofkunst betekent niet opeens lege musea in Nederland’

Het Mauritshuis in Den Haag en het Berlijnse Humboldt Forum organiseren samen een expositie over roofkunst. Een beladen onderwerp waar, zo blijkt tijdens een rondleiding in Berlijn, het laatste woord lang niet over gezegd is. ,,Er is nog veel pijn en woede.”