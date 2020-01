Jongen rijdt stomdronken rond zonder rijbewijs en veroorzaakt aanrijding op de Pletterijkade

‘Gebreide Joop’: een begrip op de Haagse voetbalvel­den

30 december Bij de oudere voetballers in Den Haag en omstreken is hij bekend als Gebreide Joop. Zijn hele voetballeven lang vertikte Joop van der Ham het namelijk om het veld op te gaan zonder een in de kleuren van zijn club gebreide trui. En hij is er oud mee geworden. Honderd jaar om precies te zijn.