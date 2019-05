Jongen zwaargewond na steekpartij in Stationsbuurt

Marechaus­see redt man van verdrin­king bij Kortenaer­ka­de in Den Haag

18:10 Een man is vanmiddag gered nadat hij dreigde te verdrinken in het water langs de Kortenaerkade in Den Haag. Een medewerker van de Koninklijke Marechaussee was in de buurt en kon de man door kordaat optreden redden.