Jongen zwaargewond na steekpartij op Beresteinlaan in Den Haag

Duindorp mist z'n voetbal­kooi: ‘Wat moet de jeugd hier anders doen? Bushokjes slo­pen?’

Krijgt de jeugd in Duindorp z’n voetbalkooi terug? Die vraag houdt de gemoederen in de buurt flink bezig. De kooi verdween eind 2019 na verbouwing van de straat. Tijdelijk, zo was de bedoeling. De overburen in de luxe appartementen zagen dat als een kans om de juridische strijd aan te gaan tegen terugkeer. ,,En nu? Nu is er al drie jaar niets voor de kids.”

