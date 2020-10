Jongens die 53-jarige man mishandelden omdat die afstand wilde houden, hoeven niet terug de cel in

Geen enkel respect

Die reageerde direct door het slachtoffer een klap te geven. De man probeerde nog weg te komen, maar viel op de grond. Vier jongens, onder wie degene die de eerste klap had uitgedeeld, verdrongen elkaar vervolgens om op de man in te trappen. Hij kreeg schoppen tegen zijn hoofd, handen en lichaam. Hij hield er een gekneusde rib, een hersenschudding en een trauma aan over. De mishandeling werd gefilmd door een getuige.

De rechtbank schrijft in het vonnis: ‘Dat het letsel relatief beperkt is gebleven, is niet aan de verdachten te danken. Ze hebben geen enkel respect getoond voor de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.’



De jongens zijn tussen de 15 en 19 jaar en worden daarom veroordeeld tot jeugddetentie, variërend van 38 tot 41 dagen. Die periode zaten ze al in voorarrest, waardoor ze niet terug de cel in hoeven. In elk geval twee jongens krijgen ook een leerstraf. Ze krijgen een proeftijd van twee jaar en mogen een jaar lang geen onderling contact hebben. Daarnaast moeten ze het slachtoffer een schadevergoeding betalen.