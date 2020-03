Jongenswens kwam uit omdat ik loog dat m’n halve familie in Wassenaar woonde

Waar een wil is, is een weg. Dat hield ik mezelf ook voor toen ik, na twaalf ambachten en dertien ongelukken, in de Wagenstraat solliciteerde bij de Haagsche Courant. Als correspondent Voorburg. Ik had een baan als ambtenaar op een ministerie, maar wilde van kinds af aan journalist worden. Omdat ik vooral ’s avonds de commissie- en raadsvergaderingen zou moeten bezoeken leek me dat een goede combinatie. Om mee te beginnen.