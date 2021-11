Jongeren aangehouden die school in liepen met messen: ‘Ze waren uit op confrontatie’

video Buren boos na uitslaande brand in woning: ‘Ik hoop dat die bewoner nooit meer terugkomt’

In een portiekwoning aan de Leyweg in Den Haag is vanmiddag brand uitgebroken. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht en zijn woning is onbewoonbaar verklaard. Andere woningen worden nog door de brandweer onderzocht. Buren zijn het zat: ‘Ik hoop dat hij nooit meer terugkomt’.

3 november