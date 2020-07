Jongeren bekogelen politie met stenen na beëindiging te druk feestje

Interview Zoon van twee theaterdie­ren Billy de Walle wilde eigenlijk hardlopen

14:11 Krap een jaar nadat hij zijn toneelopleiding heeft afgerond, kan Billy de Walle al een knap cv samenstellen. Met grote rollen in kleine producties, kleine rollen in grote producties, plus een gastrol in de populaire tv-serie Flikken Maastricht. Alles bij elkaar levert hem dat nu een nominatie op voor een Piket Kunstprijs, de hoogste culturele onderscheiding die jaarlijks in Den Haag te vergeven is.