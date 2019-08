Jongeren beroven man van telefoon in Haagse Bos

Niet meer in de rolstoel door Exoskelet: TU Delft presen­teert nieuwste versie

18:31 Sjaan Quirijns wordt in de nieuwste versie van het exoskelet gehesen, dat is ontwikkeld door studenten van de TU. Gistermiddag werd in het kader van Project MARCH het vierde prototype van deze vinding gepresenteerd. Dit exoskelet maakt het voor mensen met een dwarslaesie mogelijk uit hun rolstoel op te staan en te lopen. Nieuw is een zijwaartse beweging van de heup, waardoor zijstappen mogelijk zijn.