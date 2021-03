Jongeren in Laak houden buurt zelf veilig: ‘Dood van Bilal was moeilijk, maar hebben het een plek gegeven’

video Lentestorm Evert officieel een feit, schademel­din­gen stromen binnen

12:27 We beleven in Nederland vandaag een echte stormdag. Rond 10.00 uur werd bij meetpunt Vlissingen windkracht 9 gemeten. Daarmee is er officieel sprake van een storm, die de naam Evert heeft gekregen. Vooral uit de kustprovincies komen veel meldingen van stormschade.