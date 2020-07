Jongeren in Zuidwest hebben veel vaker contact met criminelen

Jongeren in Den Haag Zuidwest komen veel vaker in aanraking met verdachten van zware misdrijven dan hun leeftijdsgenoten elders in de stad. Vooral onder oudere jongeren (22- 27 jaar) zijn de verschillen groot, zo blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de sociale omgeving van die oudere jongeren is bijna zes procent van de mensen verdacht geweest van een pittig misdrijf. In het centrum van Den Haag en in de rest van de stad ligt dat percentage beduidend lager met 4,3 procent en 3,5 procent. In de categorie van 17 tot 22 jarigen zijn de verschillen kleiner, maar niet heel veel. ,,Dit onderstreept maar weer dat Zuidwest extra aandacht nodig heeft”, zegt verantwoordelijk wethouder Martijn Balster in een reactie op het onderzoek.

In de leeftijdscategorie van 12 en 17 jaar komen de jongeren in Den Haag Zuidwest vooral in hun eigen familie verdachten van zogeheten high impact crimes als straatroof en andere geweldsmisdrijven tegen, zo blijkt uit het onderzoek. Tussen 17 en 22 jaar worden de jongeren vooral in de klas en elders op school blootgesteld aan vermeende criminelen.

Zorgenkindje

Den Haag Zuidwest is al jaren een zorgenkindje. Het stadsdeel kent drie van de armste wijken van Den Haag. Vooral in Moerwijk stapelen de sociale, financiële en andere problemen zich op. Ook het kabinet is zich ervan bewust. Vorig jaar ging het rijk met de gemeente Den Haag een regiodeal aan om Zuidwest op termijn er weer bovenop te krijgen.

Inmiddels investeerden kabinet en gemeente vijftien miljoen euro extra in het stadsdeel. Maar Den Haag hoopt op veel meer geld. Zo stak het rijk in het verleden honderden miljoenen euro's in het verbeteren van Rotterdam Zuid.

Het onderzoek van het centraal Bureau van de Statistiek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het stadsdeel dat sociaal-economisch en qua leefbaarheid opgestuwd moet worden naar het gemiddelde van de stad Den Haag.

Zelf verdacht

Uit het onderzoek blijkt dat De jongeren in Zuidwest zelf ook vaker vermeend crimineel zijn. Ruim tien procent van de 22 tot 27 jarigen is de laatste vijf jaar verdacht geweest van straatroof of een andere geweldsmisdrijf. In het centrum is dat 6,7 procent en in de rest van de stad 5,6 procent. In de lagere leeftijdscategorieën lopen de verschillen tussen de jonge verdachten in Zuidwest en die in het Haagse centrum overigens niet of nauwelijks uiteen.

Binnen de wijken in Den Haag Zuidwest zijn er ook flinke verschillen als het gaat om contact met verdachte criminelen. In Moerwijk Oost, West en Zuid en in Morgenstond-Zuid komen jongeren het meeste in aanraking met met verdachten van zogeheten high Impact crimes’. In Bouwlust en Vrederust zijn de percentages gemiddeld lager.