Jongeren jagen dromen na met project

Even vragen aanStichting Stadslink biedt tien kwetsbare jongeren de kans om hun dromen na te jagen tijdens het project &Dreams­Matter. De jongeren worden gekoppeld aan een coach die hen een jaar lang bijstaat. Yosra Sahraoui (24) is een van die jongeren. Na een zware periode wil zij nu graag anderen helpen.

Wat doet &DreamsMatter voor jou?

,,Mijn coach ondersteunt me bij alles. Samen met haar heb ik bijvoorbeeld een stage gevonden. Ik werk met een droomkaart en ook een obstakelkaart, want geen enkele droom behaal je zonder obstakels.”

Wat is jouw droom?

,,Dat was om de stap te zetten een opleiding te volgen die ik leuk vind. Op dit moment ben ik met mijn coach bezig om als maatschappelijk werkster jonge meiden te begeleiden die het moeilijk hebben. Dat is mijn droom: anderen helpen.”

Wat is er gebeurd waardoor jij &DreamsMatter nodig had?

,,Ik heb vijf jaar geleden een ernstig ongeluk gehad, waarbij ik een aantal nekwervels heb gebroken. Ik heb jarenlang moeten revalideren, waardoor ik in een zwart gat was beland. &DreamsMatter trok me enorm aan. Ik wilde een voorbeeld zijn voor anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, of voor hen die simpelweg een droom hebben en niet weten waar te beginnen.”

Hoe zie je de toekomst?

,,Positief. Sinds mijn ongeluk zie ik enorme vooruitgang. Ik ben bezig met een opleiding die ik echt leuk vind: dat is iets wat ik niet had kunnen bedenken als je het me vijf jaar geleden zou hebben gevraagd.”

Wat wil je meegeven aan andere jongeren die het moeilijk hebben?

,,Ik zou zeggen: Je hebt ongetwijfeld talenten waar je heel veel mee kan. Onderschat jezelf nooit en geef nooit op.”