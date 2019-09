Jongeren keren zich tegen politie na aanhouding bij Strandwalfestival in Rijswijk

Steentje voor steentje krijgt Legoland in Schevenin­gen vorm

Ze hebben het Mauritshuis, de Pier en het Cars Jeans Stadion nog nooit in het echt gezien, maar de Haagse panden nábouwen kunnen professionals in Maleisië, Duitsland, Engeland en de VS als de beste. Op grote afstand van Den Haag bouwen ze al maanden aan de Lego-versies van gebouwen die iedereen hier kent. Vanaf het voorjaar van 2020 zijn er dertig te zien in Legoland Discovery Centre in Scheveningen.