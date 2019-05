Jongeren knallen tegen boom in Rijswijk na gebruik van lachgas

Column Is PvdA wel de grootste partij in Den Haag? Er zit namelijk een gemeen addertje onder het rooie gras

6:31 De PVV heeft geen zetel meer over in het Europees Parlement en daar zullen ze blij mee zijn. De eigen doelstelling is bereikt: weg uit Europa. In Den Haag werd de PvdA de grootste partij. Maar klopt dit wel? Er zit namelijk een gemeen addertje onder het rooie gras.