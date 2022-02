Jongeren met bivakmutsen zorgen voor onrustige nacht Schilderswijk: politie grijpt in en blijft alert

Update + videoDe politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen nadat het onrustig werd rondom de Hobbemastraat in de Schilderswijk in Den Haag. Ook vanavond houden agenten een oogje in het zeil.

Een groep van ongeveer vijftig jongeren stond in de straat. Ook reden er jongeren met bivakmutsen op scooters rond zonder licht. Ze maakten zogenoemde wheelies en reden met hoge snelheid tegen het verkeer in. Toen een motoragent ter plaatse kwam werd deze uitgescholden en belaagd.

De politie kwam vervolgens ter plaatse met meerdere eenheden, waaronder de hondenbrigade. Via een megafoon werden de jongeren gevraagd te vertrekken, anders zou er geweld worden gebruikt. De groep droop binnen enkele minuten af waarna de rust weer terugkeerde. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De politie zal vanavond extra alert zijn op mogelijke onruststokers in de wijk. ,,Afhankelijk van wat er vanavond gebeurt, bepalen we of het nodig is om aankomende week ook extra te surveilleren”, laat een politiewoordvoerster weten.

De politie was massaal aanwezig in de Hobbemastraat in Den Haag.

Volgens diverse omwoners zou deze onrust de afgelopen dagen vaker aan de orde zijn geweest. Op het populaire Snapchat-account van Den Haag Nieuws zijn ook diverse video’s gedeeld waarop te zien is hoe jongeren met bivakmutsen op met motoren door de Haagse Schilderswijk rijden.

Overigens is het in de Hobbemastraat en op het Hobbemaplein vaker hommeles. Zo waren er tijdens de invoering van de avondklok ongeregeldheden, werd er op sociale media uit het niets opgeroepen om te gaan rellen en is het tijdens voetbalwedstrijden ook met enige regelmaat onrustig.

Regenboogvlag

Verder bleek vanmorgen de regenboogvlag die afgelopen vrijdag door COC Haaglanden was opgehangen in het Huygenspark te zijn vernield. De vlag verving het eerdere exemplaar dat eveneens prooi was voor vandalen. De organisatie laat zich niet kisten en wil zo snel mogelijk opnieuw vlag ophangen. ‘When they go low, we go high’, zo schrijven zij.

Volgens een politiewoordvoerster zijn er echter geen aanwijzingen dat deze vernieling aan de onruststokers in de Schilderswijk kan worden gelinkt.

