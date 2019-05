Jongeren mishandelen badmeester Hofbad, gemeente doet aangifte

In het zwembad vielen gisteravond flinke klappen bij een grote vechtpartij. Vijf jongens werden aangehouden en er is een mes in beslag genomen. De manager van het zwembad zei zojuist dat iedereen geschokt is. ,,We zijn allemaal ontdaan.’’ Het incident was ook naar voor de andere, jonge, badgasten, betreurt zij. ,,Die jongens werden afgevoerd met handboeien. En kindertjes in het bad waren daar getuige van.’’

Volledig scherm Het mes dat in beslag is genomen © Regio15

Volgens de manager gaat het naar omstandigheden goed met de twee badmeesters die bij het incident betrokken waren. Een van de twee kreeg de klappen. ,,Het gaat gelukkig goed met ze. Ze zijn allebei weer aan het werk.’’

De gemeente heeft de betrokken medewerkers maatschappelijk hulp aangeboden, meldde zojuist een woordvoerder van de gemeente.

Verplichte zwembadpas

De gemeente voerde in 2017 een verplichte zwembadpas in voor alle badgasten ouder dan veertien jaar, om meer grip te krijgen op dit soort incidenten met dreiging of geweld. Badgasten moeten hun identiteitsbewijs laten zien om een pas te krijgen, en wie in het zwembad de fout in gaat, verliest tijdelijk zijn pas en komt nergens in Den Haag het zwembad meer in.

Het Hofbad had in die periode de meeste overlast . Gemiddeld zes keer per maand werd er in 2017 een zwembadverbod uitgereikt. Vaak ging het om groepen jongeren. Ze beledigden de badmeester of luisterden niet naar het personeel. Negentien meldingen gingen er dat jaar naar de politie.

Het is nog niet bekendgemaakt wat gisteren de aanleiding was voor de vechtpartij. De gemeente neemt de zaak hoog op. ,,Geweld tegen badmeesters vinden wij volstrekt ontoelaatbaar. Wij willen zwemmen leuk houden in onze stad’’, aldus een woordvoerder.