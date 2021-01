Jongeren moeten troep opruimen van toegesnelde politie

Bewoners gehorige flat worden dol van leefgelui­den: ‘Seks, muziek en wc bij de buren, alles hoor je’

13:10 De razende buurtbewoner, die in de nacht van zondag op maandag met een onbekend goedje een rotte eierenlucht rondspoot in het portiek aan de Nettelhorststraat in Moerwijk, was gedreven door waanzin na aanhoudende geluidsoverlast. ,,We worden hier letterlijk dol van elkaars leefgeluiden. Seks, muziek en wc-bezoek bij de buren, alles hoor je”, vertelt een van de bewoners.