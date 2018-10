Jongeren opgeleid tot reddingswerker

Momenteel worden jongeren tussen de 16 en 30 jaar geworven en geselecteerd. Als het zover is, volgen ze trainingen en opleidingen, waaronder EHBO, reanimatietraining, getijdentraining en vaarbewijs I en II. Aan het einde van het traject hebben ze internationaal erkende certificaten op zak, die ook bij andere banen van pas kunnen komen en zijn de jongeren direct inzetbaar voor ABZee en KNRM Scheveningen.



De KNRM is al sinds 1824 dé hulpverlener op het water. Reddingboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor hulp. ABZee geeft workshops en lesprogramma's om iedereen veilig en met plezier in zee te leren zwemmen. Ze worden gegeven door professionele en internationaal geaccrediteerde lifeguards.

Het opleiden van de jongeren gebeurt in een samenwerkingsverband tussen de KNRM en ABZee en wordt financieel ondersteund door stichting Initiatief op Scheveningen. Een kleine twee weken geleden kregen de twee organisaties een cheque van 30.000 euro uitgereikt. Als de selectie compleet is, gaan de jongeren alle cursussen binnen een jaar afronden en ze zijn dus eind 2019 inzetbaar voor KNRM en ABZee.



De zomer van volgend jaar is een ideaal moment voor de aspirant lifeguards om stage te lopen en zo praktijkervaring op te doen. Kan iedereen dan zomaar KNRM-opstapper en Allround ABZee Lifeguard worden? ,,Nou, er zijn wel een paar criteria waar we op selecteren'', legt Arie Verbaan van KNRM Scheveningen uit. ,,Belangrijk punt is dat de jongeren in Scheveningen moeten wonen. Dat heeft alles te maken met het feit dat ze binnen 7 tot 10 minuten ter plaatse moeten kunnen zijn. Als je op de Laan van Nieuw Oost-Indië woont, wordt dat lastig.''

