Jongeren opgelet! Gratis zomerschool voor modeliefhebbers in Den Haag

‘Droom jij van een carrière in de mode? Denk jij dat je het in je hebt om een topontwerper te worden? Meld je dan aan!’, zo luidt de oproep van ‘Fashion in Agga’. In vijf dagdelen in augustus en september krijgen de gegadigden masterclasses van designers, een journalist en stylisten over mode. Ook worden er workshops gegeven om een ontwerp te maken dat later te zien zal zijn in een pop-upatelier.

,,Vanuit Stichting Dutch Fashion Embassy willen we graag mensen inspireren in hun creativiteit en hun talent versterken. Dat doen we door het bieden van een podium aan nieuw modetalent tijdens The Hague Fashionweek, maar nu dus ook met een zomerschoolproject. Voor veel jongeren is mode een onderdeel van hun leven, wij geven ze graag een zetje in de goede richting”, aldus organisator Allan Vos.

Het project is een idee van Dutch Fashion Embassy, de stichting achter The Hague Fashionweek. De gemeente Den Haag is een van de ondersteunende partijen.

