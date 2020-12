Jongeren steken opnieuw vuur aan op pleintje Damasstraat in Laak

OM beschul­digt 31-jarige Elvin C. van moordpo­ging met Kalashnik­ov, hij ontkent geschoten te hebben

30 december Het Openbaar Ministerie houdt de 31-jarige Elvin C. verantwoordelijk voor een schietpartij met een een Kalashnikov op de Erasmusweg in Den Haag op 28 september dit jaar. Het OM beschuldigt de man van een moordpoging op twee personen. C. ontkent echter geschoten te hebben.