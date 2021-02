Jongeren willen criminaliteit en gokken achter zich laten, maar hoe? ‘Mijn leven is een puinhoop’

Het ging mis toen hij 16 was, vertelt de Hagenaar. De jonge man, die niet met naam in de krant wil, werd naar zijn zeggen ten onrechte van school getrapt. ,,Toen begonnen alle problemen. Ik kwam op scholen terecht waar het té makkelijk voor me was. Ik ging me al snel vervelen en slecht gedrag vertonen en kwam in de criminaliteit terecht. In Den Haag kan dat makkelijk. In die tijd begon ik ook met gokken. Het is een bezigheid, maar je kan er ook geld mee verdienen zonder in de gevangenis te belanden.”