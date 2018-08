Jongeren zwaargewond door aanvaring met funtube

Het ongeluk gebeurde op de Lek tussen Streefkerk en Bergambacht. Die middag in juli voeren twee speedboten met daarachter funtubes, zogenaamde opblaasbare attributen, richting Utrecht. Rond half 2 raakte één van de funtubes in de vorm van een bank een andere speedboot.



De klap was zó groot dat de vier opvarenden die op de bank zaten, de jonge Zoetermeerder, Nootdorpers en Voorburgse, te water kwamen en daarbij zwaargewond raakten. Volgens de politie zijn de jongens en de vrouw nog herstellende en ‘is de impact dat het ongeval op hen heeft groot’.



De opvarenden van de speedboten en de andere funtube bleven ongedeerd.



Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. Daarom heeft de politie anderhalve maand na het ongeluk alsnog getuigen op zich te melden. Volgens haar was het druk op en rond het water.



