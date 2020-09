Jongerenambassadeur luidt noodklok over jongeren in Haagse achterstandswijken: ‘Zo gaat het weer fout’

Collins Siaw (27) is geboren en getogen in de Schilderswijk en dat draagt hij graag uit. Het doet hem pijn dat zijn wijk opnieuw negatief in het nieuws komt door rellen . ,,Het is niet goed, maar ik begrijp het wel”, zegt hij. ,,Iedereen is thuis, het is druk op straat, maar er valt niets te beleven. Er zit ook niets achter deze rellen, het komt puur door verveling.”