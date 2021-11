Jongerenoverlast explosief gestegen: ‘Als het aan mij ligt mag de burgemeester een avondklok opleggen’

De mails en berichten die hij uit alle delen van Den Haag krijgt, gaan over vernielingen, vechtpartijen en intimidatie door ‘bijna-volwassenen’. Hij krijgt meldingen via WhatsApp, in facebookgroepen en per mail. ,,Vanuit Benoordenhout waar fietsen en scooters zijn omgegooid en vernielingen aangericht bij winkels, vanuit Wateringseveld dat er onderling gevochten of gestoeid is waarbij plantenbakken sneuvelden en ik sprak een vrouw die niet meer ‘s avonds naar de supermarkt durft.”