Jongerentop naar de hofstad

De Hollandse schone noemt de samenkomst van jongeren tussen de 18 en 30 jaar van groot belang. ,,Door de jeugd te inspireren wordt hopelijk iets in werking gezet. We moeten blijven proberen de wereld beter te maken en nieuwe generaties aan te sporen om actie te ondernemen.''



Het World Forum in Den Haag wordt het middelpunt van de internationale bijeenkomst, van 17 tot 20 oktober 2018. Dat is niet vreemd, meent burgemeester Krikke: ,,Als je wilt spreken over bouwen aan een betere wereld - het thema van volgend jaar -, dan is Den Haag daar een logische plek voor. Onze stad beschikt immers over het Internationaal Strafhof, de VN, het OPCW en verscheidene NGO's.''



Nederland zal als land eveneens betrokken worden bij het congres. Zo krijgen 150 Nederlandse jongeren toegang tot het evenement, veelal gesponsord door grote bedrijven, en zal de internationale media haar vizier op de Lage Landen richten. Zeker is dat meerdere seminar-leiders van eigen bodem zullen komen. Prinses Laurentien beloofde in een videoboodschap tijdens de sluitingsceremonie van OYW in Bogotá ook aanwezig te zijn. ,,Ik zal me er sterk voor maken dat jullie ideeën de mindset van beleidmakers veranderen. Tot ziens in Den Haag'', sprak de prinses via een groot scherm de menigte in Parque Simón Bolívar toe.