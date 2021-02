Jongerenwerk in Den Haag moet weer kleinschaliger: ‘We willen vertrouwde gezichten op straat’

Op het plein voor het wijkcentrum in Bezuidenhout-West verveelt een groepje jongeren zich duidelijk kapot. Binnen in het wijkcentrum is het warm. De jongens, variërend in leeftijd van 10 tot 16 jaar, zouden daar graag naar binnen willen, maar dat mag niet. ,,Wij worden er vaak geweigerd. Het is alleen voor oudere vrouwen die bingo spelen’’, klaagt er een. Er zijn wel eens wat activiteiten, maar niet veel.