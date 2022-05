Jongetje (3) prikt zich aan drugsnaald en moeder vergiftigde zoon: dit zijn de meest gelezen verhalen

Top 10De ‘beroemdste inwoner van Scheveningen’, verlaat de badplaats. Een 3-jarig jongetje is door een rondzwervende drugsnaald in een Rijswijks park geprikt. En In het Westland heeft een moeder geprobeerd haar zoontje (10) te vergiftigen. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Denis prikt zich aan drugsnaald in parkje Rijswijk en slikt nu zware medicijnen

Een 3-jarig jongetje is door een rondzwervende drugsnaald in een Rijswijks park geprikt. Hij slikt nu een zware cocktail hiv-remmers.

Acht verdachten aangehouden voor schietpartij in Zoetermeer

Zes verdachten zitten nog vast voor verhoor over de schietpartij van afgelopen zondag in Zoetermeer, twee zijn al thuis. Het 17-jarige slachtoffer uit Leidschendam is inmiddels weer aanspreekbaar.

Neergeschoten tiener was eerder betrokken bij messengeweld en beroving

De tiener die zondagmiddag in een Zoetermeers speeltuintje werd neergeschoten, was een van de aanstichters van het messengeweld aan het Fonteinbos in Zoetermeer in juni vorig jaar.

‘Kleindochter speelde met condoom’

De driejarige Denis prikte zich vorige maand tijdens het spelen in een park aan een injectienaald, vermoedelijk van een drugsgebruiker. Het jongetje slikt nu volop medicijnen. Maar wat is het voor park, Park Westhof in Rijswijk? ,,Mijn kleindochtertje speelde hier ook al eens met een gebruikt condoom.”

Lee Towers keert na 34 jaar Scheveningen terug naar Rotterdam

De ‘beroemdste inwoner van Scheveningen’, zoals hij liefkozend wordt genoemd, verlaat de badplaats. Lee Towers heeft zijn dubbele penthouse met uitzicht op zee te koop gezet. Het riante optrekje moet ruim 1 miljoen euro opleveren. Dat hij Scheveningen gaat missen, is een ding dat zeker is. ,,Maar als je ouder wordt, moet je keuzes maken.”

Chauffeur van uitzendbureaubusje aangehouden na bizar ongeluk waarbij auto in stukken brak

Bij een aanrijding tussen een busje en een personenauto op de Veilingroute in Honselersdijk zijn vrijdagmorgen vroeg meerdere gewonden gevallen. De chauffeur van het busje is aangehouden en wordt gehoord door de politie.

OM: moeder vergiftigde haar zoon (10)

In het Westland heeft een moeder geprobeerd haar zoontje (10) te vergiftigen. Dat is de beschuldiging van het Openbaar Ministerie. In comateuze toestand is hij gevonden en naar het ziekenhuis gebracht.

Verhuurder vraagt 200 euro extra per maand voor versleten bureaustoel en tafel

Bij een controle van huurwoningen in Den Haag troffen inspecteurs gisteren bizarre situaties en misstanden aan. Zo bleek een jonge huurder bovenop de kamerhuur nog eens 200 euro extra te moeten betalen voor één tafel en één versleten bureaustoel.

Slagerij Beijk sluit deuren

Kai (32) en Mandy (33) waren pas tien maanden samen toen zij de beroemde slagerij Beijk aan de Haagse Veenkade overnamen. Tien jaar later zijn ze getrouwd, hebben ze twee kinderen en een huis. Maar sluiten ze noodgedwongen hun zaak. ,,We haten deze winkel écht niet.”

OM: Zoetermeerder (29) betrokken bij ripdeal met 30 kilo crystal meth

Een 29-jarige Zoetermeerder is een van de verdachten in een rechtszaak rond een ripdeal met 30 kilo crystal meth in Eindhoven. De overval was in januari vorig jaar op klaarlichte dag. Het slachtoffer (53) kreeg twee kogels in zijn been.

Bekijk hier onze nieuwsvideo’s van de afgelopen week.