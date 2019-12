Jongetje (9) aangehouden voor ‘betrokkenheid bij het rondlopen met molotovcocktail’ in Duindorp

Vooralsnog is niet bekend of het kind zelf of iemand uit zijn omgeving de gevaarlijke molotovcocktail in handen had. Een molotovcocktail wordt gezien als een wapen. Het is een glazen fles gevuld met brandbare stof die met een lont of lap stof ontstoken wordt. De politie heeft de jongen gisteravond meegenomen naar het bureau, maar hij is inmiddels weer heengezonden.