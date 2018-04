Jongetje op begraafplaats mishandeld

De mishandeling van het jongetje, vermoedelijk tussen de acht en twaalf jaar, was al begin januari. Rechercheurs proberen er sindsdien achter te komen wie de dader en het slachtoffer is. Omdat dit maar niet wil lukken, wordt nu de hulp van het publiek ingeroepen. Op politie.nl staan beelden van de man en diens auto.

Op die beelden is te zien dat die middag een zwarte VW Polo bij begraafplaats arriveert. Vier mensen stappen uit. De man, die later de karatetrap zal geven, een vrouw, een klein jongetje en het iets oudere ventje die de dreun in zijn buik zal krijgen. Gevieren lopen ze de begraafplaats op, om even later weer terug te keren. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand, de kinderen stoeien.